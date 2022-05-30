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В Украине появится сайт для тех, кто ищет работу: он объединит все вакансии в стране

В Украине появится сайт для тех, кто ищет работу: он объединит все вакансии в стране

В Украине будет создана единая база вакансий, которая будет обновляться в режиме реального времени. В ней будут вакансии Госслужбы занятости и с 5 крупнейших сайтов по трудоустройству.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Государственная служба занятости с участием Министерства экономики Украины подписала договор о сотрудничестве и информационном взаимодействии с 5 крупнейшими сайтами по трудоустройству. Результатом сотрудничества станет создание единой базы с вакансиями.

Наполнение базы будет осуществляться силами Государственной службы занятости и агентств по поиску работы. Обновление ресурса – в режиме реального времени.

“Сейчас особенно важно обеспечить максимальное трудоустройство украинцев. Именно поэтому мы создаем платформу, которая консолидирует информацию о работодателях и соискателях. Мы локализуем максимум предложений на рынке труда и данные о кадровом потенциале на одной площадке, что позволит предпринимателям быстро найти работников, а людям работу. Быстрое трудоустройство украинцев играет ведущую роль в возобновлении экономической активности», – отметил заместитель Министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра.

Сайты по поиску работы также получат доступ к данным Государственной службы занятости и смогут размещать информацию о вакансиях на своих сайтах. Это позволит дополнительно информировать украинцев о всех вариантах трудоустройства.

Ранее мы рассказывали, что Польша упростила доступ к рынку труда для украинских беженцев.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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