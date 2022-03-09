Где украинским беженцам найти работу?

В европейские страны уже уехали более 2 миллионов наших сограждан. Оказавшись в чужой стране, большая часть украинцев задается вопросом: как жить дальше?

Сайт по поиску работы Jooble, работающий в 71 стране мира, создал ресурс для трудоустройства украинских беженцев в странах Западной Европы.

Чтобы быстро найти работу за границей, команда Jooble создала специальный сайт:

На сайте можно узнать:

перечень документов, необходимых для трудоустройства;

советы о том, как безопасно найти работу;

вакансии, где готовы взять на работу украинцев, в Польше, Венгрии, Словакии, Румынии, Чехии, Молдове и Германии.

Специалисты продолжают работать над тем, чтобы как можно скорее пополнять сайт вакансиями и в других странах, приютивших украинцев. Информация о вакансиях и других странах обновляется ежедневно. Поиск работы с помощью Jooble бесплатный.

Кроме вакансий, на сайте есть краткие советы о том, как составить резюме и безопасно трудоустроиться. Здесь также можно найти информацию о выезде за границу для украинцев, которые планируют сделать это в ближайшее время.

Ольга Новикова

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