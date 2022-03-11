Польша упростила доступ к рынку труда для украинских беженцев

Польский Сейм принял спецзакон, в котором упрощает доступ украинских беженцев к рынку труда. Граждане Украины смогут приступить к работе без необходимости получать разрешения на работу, как того ранее требовало законодательство.

Вместо этого нужно легализовать свое пребывание в Польше, сообщают в аналитическом центре агентства трудоустройства Gremi Personal.

Чтобы получить работу в Польше, каждый украинец, пересекший границу после 24 февраля 2022 года, должен легализовать свое пребывание в этой стране. Для этого следует зарегистрироваться и подтвердить свою личность в местной администрации, где можно получить PESEL – польский аналог идентификационного кода. Если гражданин Украины не имеет подтверждения о въезде в Польшу, его следует получить в одном из рецепционных пунктов, а затем зарегистрироваться в местной администрации.

Пребывание гражданина Украины в стране считается легальным в течение 18 месяцев. Также он получает доступ на рынок труда наравне с гражданами Польши.

Организации и люди, которые дадут беженцам жилье и питание, по закону будут получать ежемесячное пособие в 1200 злотых (277 долларов). Каждый беженец получит одноразовую выплату 300 злотых (около 70 долларов).

Фото: ru.espreso.tv

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