Новости Одессы и Одесской области

Польша упростила доступ к рынку труда для украинских беженцев

Польша упростила доступ к рынку труда для украинских беженцев

Польский Сейм принял спецзакон, в котором упрощает доступ украинских беженцев к рынку труда. Граждане Украины смогут приступить к работе без необходимости получать разрешения на работу, как того ранее требовало законодательство.

Рецепты

Вместо этого нужно легализовать свое пребывание в Польше, сообщают в аналитическом центре агентства трудоустройства Gremi Personal.

Чтобы получить работу в Польше, каждый украинец, пересекший границу после 24 февраля 2022 года, должен легализовать свое пребывание в этой стране. Для этого следует зарегистрироваться и подтвердить свою личность в местной администрации, где можно получить PESEL – польский аналог идентификационного кода. Если гражданин Украины не имеет подтверждения о въезде в Польшу, его следует получить в одном из рецепционных пунктов, а затем зарегистрироваться в местной администрации.

Пребывание гражданина Украины в стране считается легальным в течение 18 месяцев. Также он получает доступ на рынок труда наравне с гражданами Польши.

Организации и люди, которые дадут беженцам жилье и питание, по закону будут получать ежемесячное пособие в 1200 злотых (277 долларов). Каждый беженец получит одноразовую выплату 300 злотых (около 70 долларов).

Читайте также: Где украинским беженцам найти работу?

Фото: ru.espreso.tv

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить