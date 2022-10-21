В Украине подорожают оформление паспортов и другие миграционные услуги

В Кабмине объявили об увеличении стоимости услуг миграционной службы с 1 ноября .

С 1 ноября 2022 года все услуги миграционной службы, в том числе и выдача документов, уеличатся в цене в пределах 50-100%. Это следует из Постановление Кабинета Министров Украины № 1180 «О внесении изменений в приложение к постановлению Кабинета Министров Украины от 2 ноября 2016 г. № 770».

Как подорожают услуги:

оформление паспорта гражданина Украины в течение 10 дней — с 252 грн до 496 грн;

оформление загранпаспорта за три или семь дней — с 704 грн до 992 грн;

оформления и обмен проездного документа беженца — с 226 грн до 452 грн;

оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые — со 168 грн до 336 грн;

оформление и обмен вида на временное проживание — с 352 грн до 452 грн;

оформление и обмен карты мигранта подорожает с 199 грн до 399 грн.

Интересно, что в решении Кабмина также сказано — спустя шесть месяцев после отмены военного положения в Украине, оформление внутреннего паспорта в течение 20 дней будет стоить 248 грн, а загранпаспорта — 496 грн. То есть эти услуги подешевеют в два раза.

Пока же стоимость оформления паспортов только растет и новые цены на услуги начнут действовать с 1 ноября 2022 года.

Ранее мы рассказывали, что одесситы выстраиваются в огромные очереди за загранпаспортами.

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