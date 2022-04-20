В Одессе возобновлен прием документов на оформление биометрических паспортов

В ЦНАП по адресу ул. КОСОВСКАЯ, 2Д восстановлен прием документов на оформление паспорта гражданина Украины с бесконтактным электронным носителем и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Одесского городского совета.

Документы на получение указанных административных услуг принимаются только по предварительной записи в электронную очередь.

Запись можно осуществить через терминалы самообслуживания в помещении ЦНАП или на официальном сайте Департамента предоставления административных услуг: https://cnap.odessa.ua/e-tickets/

График приема: пн-сб с 10:00 до 17:00.

Внимание, вклеивание в паспорт гражданина Украины (образца 1994 года) фотографии при достижении 25- и 45-летнего возраста пока не осуществляется.