Новости Одессы и Одесской области

В Украине планируют поднять зарплату

В Украине планируют поднять зарплату

Речь идет о минимальном размере заработной платы, который устанавливает государство. Есть вероятность, что в конце этого, 2023 года минималка будет почти 9 тысяч гривен.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8431, по которому в Украине в течение 2023 года планируют в три этапа повысить уровень минимальной заработной платы.

  • с 1 апреля — до 7370 грн;
  • с 1 июля — до 8107 грн;
  • с 1 октября — до 8918 грн.

Сейчас заработная плата в Украине ниже прожиточного минимума. В 2023 году фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц составляет 8962 грн., а минимальная заработная плата сохраняется на уровне, установленном в декабре 2022 года (6700 грн), что составит всего 74,8% от ожидаемого фактического размера.

Во многих отраслях размер заработной платы рассчитывается исходя из величины “минималки”. Значит у сотрудников, чьи зарплаты начисляются по такой схеме, зарплаты тоже вырастут.

Отметим, что все цифры приведены до уплаты налогов. Сейчас на руки сотрудники с минималкой получают 5226 гривен в месяц.

Если законопроект примут 8431, то реальные выплаты будут такими: 

  • с 1 апреля — 5748,6 гривен;
  • с 1 июля — до 6 323,46 гривен;
  • с 1 октября — до 6 956,04 гривен.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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