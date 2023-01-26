Кому и когда повысят пенсии?

Уже весной 2023 года ожидается запланированная индексация пенсий. Но, по предварительным расчетам, пенсии украинцев в среднем возрастут на 5%. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Индексацию пенсий сделают после того, как подсчитают уровень инфляции. В первую очередь она будет проведена тем, кто получает страховые пенсии – по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца, по выслуге лет. Пересчитают также минимальные пенсионные выплаты чернобыльцам, имеющим инвалидность, и участникам ликвидации аварии на ЧАЭС. Размеры таких выплат зависят от средней зарплаты за предыдущий год.

По словам заместителя председателя правления Пенсионного фонда Ирины Ковпашко, специальные пенсии проиндексируют по окончании военного положения. Это касается госслужащих, научных работников, военнослужащих.

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