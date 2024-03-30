Новости Одессы и Одесской области

Украина переходит на летнее время: что нужно знать в 2024 году

Украина переходит на летнее время: что нужно знать в 2024 году

В ночь с субботы, 30 марта, на воскресенье, 31 марта 2024 года, Украина перейдет на летнее время, переводя стрелки часов на один час вперед.

Страна готовится к ежегодному переходу на летнее время, который состоится в последние выходные марта. В этом году часы будут переведены на один час вперед в 3:00 ночи по киевскому времени с субботы на воскресенье, 31 марта.

Переход на летнее время позволяет лучше использовать световой день, увеличивая количество светлых часов после рабочего дня. Это способствует экономии электроэнергии, поскольку уменьшается потребность в освещении вечером.

Хотя переход на летнее время имеет свои преимущества, он также может повлиять на биоритмы людей, вызывая кратковременные трудности с адаптацией. Эксперты советуют постепенно готовиться к перемене, ложась спать на 15-20 минут раньше за несколько дней до перевода часов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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