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Сегодня в Украине отмечают День Национальной гвардии Украины (видео)

Сегодня в Украине отмечают День Национальной гвардии Украины (видео)

День национальной гвардии Украины в нашей стране отмечают 26 марта с 2015 года. Тогда этот праздник был учрежден указом президента Украины.

Праздник был установлен, чтобы подчеркнуть значение и роль Национальной гвардии Украины в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка.

Сегодня, когда украинцы вынуждена бороться за свою свободу и даже жизнь, среди прочих поздравлений, выделяется поздравление нацгвардейцев с их профессиональным праздником Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. 

Он отметил вклад Национальной гвардии в общее дело — стремление одержать победу на поле боя с Россией. 

В своем видеобращении на Facebook, Залужный заявил, что нацгвардейцы ежедневно на поле боя демонстрируют, что верность украинскому народу — это не пустые слова.

«Честь, мужество, закон — это те понятия, которые объединяют всех нацгвардейцев. Но за вами — не только правопорядок и безопасность. Ежедневно на поле боя вы совершаете подвиги, демонстрируете, что верность присяге и украинскому народу — это не просто пустые слова. Проявляете незаурядную стойкость и отвагу,» — отметил он в публикации под видео.

Залужный указал, что ценой собственной жизни защитники Украины борются за свободу для каждого украинца и с первых дней российской агрессии демонстрируют впечатляющий героизм на самых сложных участках фронта.

«Плечом к плечу. Именно благодаря нашему единству и преданности Родине — мы непобедимы», — подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что 25 марта на одесском железнодорожном вокзале открылась фотовыставка к годовщине создания Национальной гвардии Украины. На выставке представили фото бойцов Нацгвардии и их боевой работы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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