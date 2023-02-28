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Сегодня праздник штурманов авиации ВСУ: от них зависят жизни пилотов

Сегодня праздник штурманов авиации ВСУ: от них зависят жизни пилотов

Сегодня, в последний день зимы, свой профессиональный праздник отмечают те военные специалисты, без которых не обойдется ни один летчик, даже ас. 28 февраля в Украине отмечают День штурманской службы авиации Вооруженных сил Украины.

День штурманской службы авиации ВСУ был учрежден приказом министра обороны в 2008 году.

Военный штурман – важная и ответственная профессия в Украине, особенно в такое непростое для нашей страны время. Ведь от расчетов штурмана зависят жизни пилотов и исход военных действий.

Грамотный выпуск боевого или транспортного авиасудна с аэродрома – это не просто «добро» на вылет. Это ответственное решение, которому предшествует целый процесс подготовки. И немалую роль в этом отводят именно штурманской службе, которая изучает массу важных деталей, позволяющих спланировать маршрут самолета, вылетающего с заданием, таким образом, чтобы у пилотов были существенные шансы на безопасное возвращение при любых чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, штурманы могут вести аэрофотосъемку, контролировать прохождение пунктов маршрута и целей, выполнять прицеливание и сбрасывание бомб, наведение и пуски ракет, заниматься десантированием личного состава, военной техники и грузов. За этим всем стоит высокая квалификация штурмана и совершенное знание им своего дела.

Так пожелаем же штурманам нашей Победы никогда не ошибаться в своих расчетах, а также добросовестно и профессионально подходить к решению всех задач.

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Фото aeroclub.net.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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