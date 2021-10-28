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В Украине не будут отключать тепло до окончания отопительного сезона

В Украине не будут отключать тепло до окончания отопительного сезона

28 октября 2021 года стало известно, что правительство Украины запретило отключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона.

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Об этом стало известно в ходе заседание правительства.

До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это означает, что в отопительный сезона вся страна будет с теплом,

— заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он также заявил, что несмотря не мировой энергетический кризис, в Украине есть достаточный запас для стабильного прохождения зимы.

Еще руководитель правительства сообщил, что цена на газ для украинцев не будет меняться до конца отопительного сезона.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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