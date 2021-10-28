В Украине не будут отключать тепло до окончания отопительного сезона

28 октября 2021 года стало известно, что правительство Украины запретило отключать подачу тепла до конца нынешнего отопительного сезона.
Об этом стало известно в ходе заседание правительства.
До конца отопительного сезона запрещено отключать подачу газа теплоснабжающим компаниям, школам, больницам и другим объектам социальной инфраструктуры. Это означает, что в отопительный сезона вся страна будет с теплом,
— заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Он также заявил, что несмотря не мировой энергетический кризис, в Украине есть достаточный запас для стабильного прохождения зимы.
Еще руководитель правительства сообщил, что цена на газ для украинцев не будет меняться до конца отопительного сезона.
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