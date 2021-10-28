Почему растут тарифы на тепло и воду: что говорят власть и эксперты

Эксперты прогнозируют этой осенью подорожание горячей воды и отопления до 80%. В Кабмине заявляют, что оснований для повышения тарифов нет.
Между тем коммунальщики в ряде областей уже обнародовали новые цены — значительно выше, чем в прошлом году. Предприятия заявляют, что не могут работать себе в убыток. Почему растут новые тарифы на тепло и воду, разбирался Центр общественного мониторинга и контроля.
Что говорит власть о росте тарифов на тепло и воду?
Кабмин с 19 мая не регулирует цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Теперь они вынуждены покупать газ, как и все, по рыночной цене. Кроме того, в июле Верховная Рада приняла законопроект №1639, который передал ответственность за формирование тарифов на тепло и горячую воду местной власти.
Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что нет оснований для повышения тарифов со стороны ТКЭ. В течение пяти лет предприятия смогут реструктурировать более 50 миллиардов гривен долгов за потребленный газ. Также государство спишет 10 миллиардов штрафных санкций, которые «Нафтогаз» наложил на теплокоммунэнерго, и компенсирует предприятиям почти 30 миллиардов гривен.
Что говорят в регионах о тарифах?
Несмотря на заявления властей, ряд городов уже объявили о повышении тарифов на тепло и горячую воду для населения. Например, в Кременчуге Полтавской области суммы платежек вырастут на 53%, в Тернополе — на 79%. В Полтаве тариф на отопление может увеличиться на 56%. В Киеве — на 33-50%. В Харькове заявили, что повышать цену на тепло для населения не собираются.
В Одессе, по данным департамента коммунального хозяйства, тариф на тепло вырастет примерно на 18%. Соответственно отопление будет стоить 36-39 гривен за квадратный метр (сейчас — 30,76 гривни за квадратный метр).
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Что говорят эксперты о тарифах на тепло и воду?
Эксперты отмечают, что причина увеличения тарифов, с одной стороны, в росте стоимости ресурсов, которые формируют цену: природного газа (на 38%), электроэнергии (на 44%), водоснабжения (на 49%). С другой стороны, на это влияет изменение законодательства в сфере коммунальных услуг, в частности, подходов расчета за газ для предприятий ТКЭ.
Специалисты отмечают, что цены на тепло и горячую воду зависят и от количества потребителей (для малых городов себестоимость выработки энергии будет больше), и от протяженности инфраструктуры, ее технического состояния и тому подобное.
По мнению экспертов, отдав полномочия по тарифам в регионы, государство переложило ответственность за повышение коммуналки на местные власти.
— А это означает падение рейтингов местных мэров и депутатов и возможное обвинение их в грядущих социальных протестах, — считает президент «Украинской организации защиты потребителей услуг» Олег Титамир.
Во многих регионах местные власти дотируют предприятия теплокоммунэнерго, чтобы они смогли начать отопительный сезон вовремя. Однако не все местные бюджеты могут взять на себя такое финансовое бремя, отмечают эксперты.
По материалам Центра общественного мониторинга и контроля
Фото: из открытых источников
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