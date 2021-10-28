Почему растут тарифы на тепло и воду: что говорят власть и эксперты

Эксперты прогнозируют этой осенью подорожание горячей воды и отопления до 80%. В Кабмине заявляют, что оснований для повышения тарифов нет.

Между тем коммунальщики в ряде областей уже обнародовали новые цены — значительно выше, чем в прошлом году. Предприятия заявляют, что не могут работать себе в убыток. Почему растут новые тарифы на тепло и воду, разбирался Центр общественного мониторинга и контроля.

Что говорит власть о росте тарифов на тепло и воду?

Кабмин с 19 мая не регулирует цены на газ для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Теперь они вынуждены покупать газ, как и все, по рыночной цене. Кроме того, в июле Верховная Рада приняла законопроект №1639, который передал ответственность за формирование тарифов на тепло и горячую воду местной власти.

Премьер-министр Денис Шмыгаль убежден, что нет оснований для повышения тарифов со стороны ТКЭ. В течение пяти лет предприятия смогут реструктурировать более 50 миллиардов гривен долгов за потребленный газ. Также государство спишет 10 миллиардов штрафных санкций, которые «Нафтогаз» наложил на теплокоммунэнерго, и компенсирует предприятиям почти 30 миллиардов гривен.

Что говорят в регионах о тарифах?

Несмотря на заявления властей, ряд городов уже объявили о повышении тарифов на тепло и горячую воду для населения. Например, в Кременчуге Полтавской области суммы платежек вырастут на 53%, в Тернополе — на 79%. В Полтаве тариф на отопление может увеличиться на 56%. В Киеве — на 33-50%. В Харькове заявили, что повышать цену на тепло для населения не собираются.

В Одессе, по данным департамента коммунального хозяйства, тариф на тепло вырастет примерно на 18%. Соответственно отопление будет стоить 36-39 гривен за квадратный метр (сейчас — 30,76 гривни за квадратный метр).

Ранее мы рассказывали о том, сколько будет стоить газ в отопительном сезоне 2021-2022 годов.

Что говорят эксперты о тарифах на тепло и воду?

Эксперты отмечают, что причина увеличения тарифов, с одной стороны, в росте стоимости ресурсов, которые формируют цену: природного газа (на 38%), электроэнергии (на 44%), водоснабжения (на 49%). С другой стороны, на это влияет изменение законодательства в сфере коммунальных услуг, в частности, подходов расчета за газ для предприятий ТКЭ.

Специалисты отмечают, что цены на тепло и горячую воду зависят и от количества потребителей (для малых городов себестоимость выработки энергии будет больше), и от протяженности инфраструктуры, ее технического состояния и тому подобное.

По мнению экспертов, отдав полномочия по тарифам в регионы, государство переложило ответственность за повышение коммуналки на местные власти.

— А это означает падение рейтингов местных мэров и депутатов и возможное обвинение их в грядущих социальных протестах, — считает президент «Украинской организации защиты потребителей услуг» Олег Титамир.

Во многих регионах местные власти дотируют предприятия теплокоммун­энерго, чтобы они смогли начать отопительный сезон вовремя. Однако не все местные бюджеты могут взять на себя такое финансовое бремя, отмечают эксперты.

По материалам Центра общественного мониторинга и контроля

Фото: из открытых источников

Ранее мы рассказывали о том, что нынешней зимой одесситов ждут морозы и жесткие тарифы.