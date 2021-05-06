В Украине началась регистрация на дополнительную сессию ВНО

Сегодня, 6 мая в стране стартовала регистрация на дополнительную сессию внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Зарегистрироваться на дополнительную сессию можно с 6 по 18 мая.

Право на регистрацию имеют лица, которые:

не смогли зарегистрироваться во время основного периода регистрации и находятся на территории, где установлен карантин, режим чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения;

принимали участие в антитеррористической операции и/или в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях; относятся к категории лиц с неконтролируемых территорий;

проживают на временно оккупированных территориях или в населенных пунктах, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия;

по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний, следственных изоляторах;

должны проходить государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли подать документы в основной период регистрации (регистрируются для участия в дополнительной сессии только на экзамены по учебным предметам, результаты которых им будут засчитаны, как оценки за ГИА).

Для регистрации также необходимо подготовить пакет документов. Выпускникам школ, лицеев, гимназий, студентам учреждений профессионально-технического образования и колледжей, которые в этом году завершают получение полного общего среднего образования, подать их надо лицу, ответственному за регистрацию на ВНО в учебном заведении. Выпускники прошлых лет должны отправить необходимые документы в соответствующий региональный центр оценивания качества образования.

Пакет регистрационных документов должен содержать:

оформленную регистрационную карточку, бланк которой формируется с использованием специального сервиса «Зарегистрироваться»;

заявление для участия в дополнительной сессии (формируется автоматически – одновременно с регистрационной карточкой);

заверенную копию паспорта гражданина Украины;

заверенную копию документа о среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

при необходимости – медицинское заключение о создании особых условий для прохождения ВНО, копию документа об изменении имени/фамилии, копию нотариально заверенного перевода на украинский язык документов, предоставленных для регистрации на иностранном языке.

Дату подачи регистрационных документов определяют по оттиску штемпеля на почтовом конверте.

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