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Новости Одессы и Одесской области

В Украине на наличие коронавируса проверяют пять человек

В Украине на наличие коронавируса проверяют пять человек

Министерство здравоохранения Украины проверяет состояние здоровья пяти украинцев с подозрением на коронавирус. Трое из них вернулись из Китая и обратились за медицинской помощью, еще двое были с ними в контакте.

Об этом сообщила на брифинге в Киеве министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, передает “Интерфакс-Украина”.

При этом медики проводят постоянный мониторинг людей, которые прилетели из Китая.

По словам министра, в Украине нет дефицита защитных масок. Четыре предприятия заявили о готовности обеспечить поставки масок в необходимых объемах.

На сегодняшний день известно о двух гражданах Украины, которые уже заразились коронавирусом. Это произошло на круизном лайнере. Их госпитализировали в японскую больницу, где они пробудут под медицинским наблюдением не менее 14 дней.

Всего по состоянию на 11 февраля, как сообщает Минздрав, зафиксировано 1018 смертей от китайского коронавируса нового типа. Лабораторно подтверждено 43 тысячи 102 случая коронавируса.

11 февраля, запланирована эвакуация украинцев из китайской провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса. По возвращении домой их ожидает обязательный 14-дневный карантин.

Фото: moz.gov.ua

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