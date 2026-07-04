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Космический аппарат NASA PACE зафиксировал масштабное цветение Черного моря с орбиты.

Морская вода приобрела насыщенный тропический оттенок из-за миллиардов микроскопических водорослей – кокколитофорид.

Спутниковый мониторинг помогает ученым исследовать Черное море в районах, где морские экспедиции сейчас невозможны из-за военных действий.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, миллиарды кокколитофорид, покрытых крошечными пластинками из карбоната кальция (природного мела), устроили масштабное летнее цветение. Когда их популяция разрастается, эти панцири начинают интенсивно отбивать солнечный свет. В результате морская вода визуально светлеет и приобретает экзотический бирюзовый оттенок.

В холодное время года экологический баланс сил в море меняется. На смену кокколитофоридам приходят диатомовые водоросли. Их оболочки состоят из кремния, который не умеет так отбивать свет. Именно эти микроорганизмы делают воду более мрачной и возвращают Черному морю его историческое темное реноме.

Хотя человеческий глаз не способен разглядеть отдельную водоросль, масштабы их цветения настолько колоссальны, что этот процесс легко отслеживается из космоса.

Сегодня такой спутниковый мониторинг имеет критическое значение для украинской науки. Он позволяет морским биологам детально изучать процессы в акватории Черного моря даже в тех районах, куда научные экспедиции на кораблях сейчас не могут добраться из-за опасности военных действий.

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