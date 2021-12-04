В Украине может появиться новый праздник — День борща

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления, который вводит новый праздник — День украинского борща. Отмечать его предлагается ежегодно в каждую вторую субботу сентября.

В Украине появится День украинского борща

Официально новый национальный праздник должен называться День украинского борща. Проект закона о новом празднике в парламенте уже зарегистрирован.

В нем предлагается отмечать новый праздник по вторым субботам сентября.

Парламентарии, создавшие проект закона о празднике борща убеждены, что празднование его на государственном уровне будет дополнительным аргументом для ЮНЕСКО, чтобы ускорить внесение этого украинского блюда в список объектов нематериального наследия.

Борщ объединил большинство и оппозицию

Интересно, что проект постановления о введении Дня украинского борща объединил депутатов большинства и оппозиции, что случается довольно редко. Среди авторов документа нардепы не только от «Слуги народу», но и от оппозиционных партий, в частности, «Голоса» и «Европейской солидарности».

О том, почему украинский борщ блюдо уникальное, мы много писали в своём издании и даже проводили конкурс рецептов этого народного украинского блюда.

Посмотреть полную подборку материалов об украинском борще можно перейдя по этой ссылке: Борща охота!

А пока рекомендуем вам прочитать некоторые наши публикации об этом блюде: