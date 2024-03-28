В Одессе пока отменили графики отключения света, но к ним могут вернуться

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

На данный момент удается избежать ограничений потребления света. Этому поспособствовала теплая погода и уменьшенная нагрузка на энергосеть.

Однако работоспособное оборудование «Укрэнерго» не может на 100% обеспечить потребности города и района, поэтому в случае увеличения потребления могут снова применить ограничения.

В компании ДТЭК отметили, что ремонтные работы на объектах Укрэнерго продолжаются. И нам всем нужно быть готовыми к возможным ограничениям, особенно в пиковые часы.

«Все вместе мы можем помочь энергетикам, разумно потребляя электроэнергию. Мы призываем вас не включать большое количество энергоемких приборов одновременно и, по возможности, использовать их в ночное время, когда общая нагрузка на сеть снижается», — говорится в сообщении.

В Укрэнерго сообщили, что сейчас графики отключений действуют только на Харьковщине. Но с ростом потребления возможно применение ограничения в Одесской и Хмельницкой областях.

«На одной из тепловых электростанций после ремонта включен в работу энергоблок.

Ветреная и солнечная погода способствуют работе электростанций на ВИЭ.

Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется», — сообщили энергетики.

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