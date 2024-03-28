В Одессе пока отменили графики отключения света, но к ним могут вернуться

Сегодня, 28 марта, графики стабилизационных ограничений в Одессе и Одесском районе не применяются. Однако ситуация все еще сложная, энергетики продолжают ремонтные работы.
Об этом сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
На данный момент удается избежать ограничений потребления света. Этому поспособствовала теплая погода и уменьшенная нагрузка на энергосеть.
Однако работоспособное оборудование «Укрэнерго» не может на 100% обеспечить потребности города и района, поэтому в случае увеличения потребления могут снова применить ограничения.
В компании ДТЭК отметили, что ремонтные работы на объектах Укрэнерго продолжаются. И нам всем нужно быть готовыми к возможным ограничениям, особенно в пиковые часы.
«Все вместе мы можем помочь энергетикам, разумно потребляя электроэнергию. Мы призываем вас не включать большое количество энергоемких приборов одновременно и, по возможности, использовать их в ночное время, когда общая нагрузка на сеть снижается», — говорится в сообщении.
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В Укрэнерго сообщили, что сейчас графики отключений действуют только на Харьковщине. Но с ростом потребления возможно применение ограничения в Одесской и Хмельницкой областях.
«На одной из тепловых электростанций после ремонта включен в работу энергоблок.
Ветреная и солнечная погода способствуют работе электростанций на ВИЭ.
Электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, достаточно для покрытия потребностей всех потребителей. Дефицит в энергосистеме не прогнозируется», — сообщили энергетики.
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