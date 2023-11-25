Новости Одессы и Одесской области

Украинцы могут продать российские и белорусские рубли – названы сроки

Украинцы могут продать российские и белорусские рубли – названы сроки

Украинцы смогут до конца 2024 года единоразово продать белорусские и российские рубли, замороженные после начала полномасштабного вторжения.

Об этом говорится в поправке №62 к закону о совершенствовании государственного регулирования рынков финансовых услуг №9422 от 22 ноября 2023 года.

Согласно вступившему в силу документу, до 31 декабря 2024 года можно однократно продать российские и белорусские рубли в безналичной форме со счетов в банках-резидентах через нероссийские и неподсанкционные банки.

Кроме того, продажа (обмен) может быть осуществлена по заявлению клиента банка один раз по каждому из видов валюты – российским рублям и белорусским рублям.

Напомним, ранее Нацбанк Украины продлил до конца военного положения срок обмена монет мелких номиналов и гривневых банкнот старого образца, введенных в оборот до 2003 года, которые перестали быть платежными средствами и изымаются из обращения.

Фото: Корреспондент.net

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