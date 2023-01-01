В Украине будут новые деньги?

С сегодняшнего дня, 1 января 2023 года, Национальный банк Украины начал постепенно изымать из обращения банкноты образца 2003-2007 годов. Такое решение было принято правлением Нацбанка еще в октябре 2022 года.

Речь идет о банкнотах номиналом 5, 10, 20 и 100 гривен предыдущего поколения. Цель — постепенно заменить их на денежные знаки нового образца:

оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018;

банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения.

Зачем заменять банкноты?

Как сообщили в Нацбанке, главная цель — повышение качества наличных денег ввиду физического износа устаревших банкнот, а также большей защищенности банкнот нового образца.

Кроме того, большое количество различных дизайнов банкнот одного номинала в обращении может приводить к путанице.

Напомним, решение о постепенной замене банкнот было принято постановлением №213 Правления Нацбанка Украины от 4 октября 2022 года.

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