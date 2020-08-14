В Украине хотят проиндексировать пенсии – кому именно

Кабинет министров Украины планирует провести индексацию пенсий для всех пенсионеров. Сегодня выплаты для некоторых категорий не индексируются.

Для перерасчета всех без исключения пенсий нужно поменять законодательство, но Министерство социальной политики все равно намерено это сделать. Об этом заявила министр соцполитики Украины Марина Лазебная.

В частности, она отметила, что в Украине сегодня не подлежат индексации чернобыльские пенсии, военные, пенсии ученых, журналистов и так далее. Министр намерена решать эту проблему.

— У нас есть такие инициативы — сделать так, чтобы индексация пенсии была без исключений для всех пенсионеров, — рассказала чиновник.

Напомним: в Украине в 2021 году минимальную пенсию для тех, кто достиг возраста 65 лет и «выполнил норматив» по стажу, увеличат до 2500 гривен, в 2022 году пенсия составит уже 2680 гривен, а в 2023 году — 2870 гривен.

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