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В Украине хотят проиндексировать пенсии – кому именно

В Украине хотят проиндексировать пенсии – кому именно

Кабинет министров Украины планирует провести индексацию пенсий для всех пенсионеров. Сегодня выплаты для некоторых категорий не индексируются.

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Для перерасчета всех без исключения пенсий нужно поменять законодательство, но Министерство социальной политики все равно намерено это сделать. Об этом заявила министр соцполитики Украины Марина Лазебная.

В частности, она отметила, что в Украине сегодня не подлежат индексации чернобыльские пенсии, военные, пенсии ученых, журналистов и так далее. Министр намерена решать эту проблему.

— У нас есть такие инициативы — сделать так, чтобы индексация пенсии была без исключений для всех пенсионеров, — рассказала чиновник.

Напомним: в Украине в 2021 году минимальную пенсию для тех, кто достиг возраста 65 лет и «выполнил норматив» по стажу, увеличат до 2500 гривен, в 2022 году пенсия составит уже 2680 гривен, а в 2023 году — 2870 гривен.

Ранее мы сообщали, кому положены дополнительные выплаты к пенсии.

 

 

Татьяна Сярова
Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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