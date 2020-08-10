Плюс 685 гривен к пенсии: кому положены дополнительные выплаты?

В правительстве приняли решение о ежемесячных выплатах пожилым людям и определили сумму — 685 гривен. Решение о выплатах разработало Министерство социальной политики по инициативе Президента.

Правительство установило порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи по уходу за одинокими пенсионерами, которым исполнилось 80 и более лет и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, сообщают в пресс-службе правительства.

Выплаты рассчитываются по формуле: 1712 х 40% = 685 гривен, где 1712 гривен — размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Также сообщается, что помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года. Однако означает ли это, что пожилым людям заплатят суммы, накопившиеся с начала этого года, пока неясно.