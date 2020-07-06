В Украине будут следить за образом жизни чиновников

Национальное агентство противодействия коррупции начало мониторинг образа жизни чиновников и соответствия его декларациям о доходах.

Будут выявлять, кто при низком официальном доходе делает дорогостоящие покупки, ездит на роскошных авто и получает ценные подарки.

“Теперь Украина – среди шести стран, которые применяют инструмент мониторинга образа жизни. Поэтому случаи, когда чиновник, который зарабатывает 10 тысяч, ездит на “Мерседесе”, теперь будут фиксировать не только журналистские расследования. Их будут устанавливать и , обрабатывать на уровне государства”, – отметил глава НАПК Александр Новиков, сообщила пресс-служба ведомства.

При изучении образа жизни за ними не будут устраивать слежку. Использовать планируют информацию журналистских расследований, сообщения граждан и организаций, всевозможные открытые источники.

Ранее мэра Одессы Геннадия Труханова обвиняли о внесении в декларацию о доходах недостоверных сведений.

Фото: сайт “Теории и практики”