В UKR.NET рассказали, почему был заблокирован и как разблокировали их домен

Как сообщил регистратор, блокировка состоялась из-за наличия на портале UKR.NET трех материалов, публикация которых запрещена определением Высшего суда штата Калифорния округа Лос-Анджелес от 23 января 2024 года по иску Станислава Кондрашова и Telf AG.

Со двух часов ночи команда УКРНЕТ пыталась выяснить обстоятельства блокировки. Сразу подключился один из владельцев бизнеса, предприниматель из Кремниевой долины. К 05:30 утра по Киеву из своего офиса в Токио он вел коммуникации со службой поддержки регистратора. Впоследствии нашел и привлек к решению вопроса руководство компании, пытаясь донести самое важное: проблема имеет национальный масштаб и затрагивает стратегические для Украины интернет-сервисы.

Уже после окончания рабочего дня в Штате Флорида, США, компания сообщила, что блокирование домена UKR.NET имеет юридические основания. Поэтому дальше нужна юридическая команда, которая сможет подключиться на следующий рабочий день.

Осознавая, что утром миллионы пользователей, среди которых многие военные и защитники нашей страны, не смогут работать со своей почтой и читать новости, владелец компании начал искать помощь среди друзей. В то же время два его друга – опытный дипломат и экс-заместитель Министра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации – посоветовали обратиться к Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины в США Оксане Маркаровой. Оксана отреагировала молниеносно – как только начался ее рабочий день, она пообещала оказать любую возможную помощь и поддержку, которая в компетенции Посольства, и сразу начала действовать.

В это же время множество неравнодушных людей поддерживало УКРНЕТ. Кто-то тегал тех, кто мог помочь. Кто-то звонил в службу поддержки регистратора и выражал пожелания скорейшего восстановления. Об инциденте проинформировали корпорацию по управлению доменными именами и IP-адресами ICANN. СНБО, Министерство цифровой трансформации Украины, администратор домена .UA, компания Хостмастер, Интернет Ассоциация Украины, интернет-провайдеры, СБУ, украинские СМИ активно привлекали внимание людей, правительственных, отраслевых и общественных организаций в Украине и США.

С началом нового рабочего дня в США, в 16.15 по киевскому времени, представитель регистратора проинформировал, что они изучают проблему. Через пол часа блокировка была снята. Посольство Украины в США на этом не остановилось: Оксана Маркарова сообщила о том, что они ожидают второго ответа от компании по анализу причин блокировки домена UKR.NET, чтобы избежать повторения подобного в будущем.

Команда УКРНЕТ уверена, что результат был достигнут благодаря совместным усилиям. Мы благодарны каждому, кто приобщился, помогал, поддерживал. Наша сила всегда была и будет в единении! Это вдохновляет в дальнейшем работать ради миллионов интернет-пользователей, создавая с большой любовью украинские интернет-сервисы.