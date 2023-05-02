В учебных заведениях Одессы и области нарушали языковой закон: заявление языкового омбудсмена

В 2022 году в Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка поступило 117 обращений граждан по поводу нарушений функционирования государственного языка в сфере образования в Одессе и области. Об этом заявил Тарас Крмень, языковой омбудсмен, в своем годовом отчете.

Речь идет о «Годовом отчете о состоянии соблюдения Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в 2022 году».

Отчет был опубликован языковым омбудсменом Тарасом Кременем 1 мая 2023, где отмечается, что зафиксировано более 100 нарушений языкового закона в школах и вузах Одессы. Но это показатель на 25% меньше, чем в 2021 году.

В ходе проверок нарушение статьи 21 Закона (применение негосударственного языка в образовательном процессе) обнаружили среди прочего в Специализированной общеобразовательной школе № 1 имени А. В. Суворова I-III степеней с углубленным изучением английского языка в Измаиле.

Также зафиксированы нарушения в Общеобразовательной школе № 3 Белгород-Днестровского, где выявили нарушения по языку делопроизводства.

Что касается вузов, то от Одессы дошло пять обращений относительно нарушений. Чаще всего там содержались сообщения о применении негосударственного языка во время преподавания учебных дисциплин и использования учебных материалов, выполненных негосударственным языком.

Так, в национальном университете «Одесская морская академия» по применению преподавателями на лекциях негосударственного языка и использованию материалов, выполненных негосударственным языком после проверки составлен соответствующий акт, отмечается в отчете языкового омбудсмена.

Ранее сообщалось, что в 2022 году Кремень зафиксировал нарушение языкового законодательства Одесским национальным медицинским университетом. Об этом также составили соответствующий акт.

Согласно нормам действующего законодательства, с 2020 года обучение студентов должно осуществляться на государственном, английском или других официальных языках ЕС. Однако выяснилось, что в 2020 году набор иностранцев на обучение проходил на аккредитованные специальности с преподаванием учебных дисциплин на русском языке.

Медицинский вуз сообщил, что в 2021 году набор иностранцев и лиц без гражданства на обучение с преподаванием учебных дисциплин на русском языке прекращен.

Читайте також:

Фото: Уніан