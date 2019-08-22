Сгоревшие в “Токио Стар” киевляне собирались пожениться после отдыха в Одессе

Среди погибших во время пожара в одесской гостинице оказалась пара молодых людей Маргарита и Евгений. Ей — 23, ему — 24. Оба были поварами и приехали в Одессу из Киева на отдых. Их нашли на пепелище держащимися за руки.

Об этом сообщает ТСН после разговора с сестрой погибшего молодого человека.

Изначально пара не собиралась ехать в Одессу. Молодые люди отдыхали с родными на курорте Рассейка в области. А решение съездить в город приняли спонтанно.

По словам сестры парня, Евгений загорелся, так как никогда не был в Одессе на море. К тому же хотелось остаться наедине с любимой. Для этого и сняли номер в гостинице.

Влюбленные планировали провести в Одессе всего один день. По возвращению в Киев Евгений хотел повести Маргариту в ЗАГС.

Напомним, в ночь на 17 августа на улице Водопроводной в Одессе вспыхнул отель «Токио Стар». Во время пожара погибло девять человек, еще 18 пострадало.

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Фото: ru.tsn.ua