Самой младшей жертве пожара в одесской гостинице было десять лет

После трагедии в отеле «Токио Стар» опознали тела восьми погибших.

Об этом сообщили в полиции изданию dumskaya.net.

Среди тех, кто заживо сгорел, оказались жительница Сум и ее 10-летняя дочь.

Кроме того, в огне погибла пара молодых людей Николай и Ольга из Балты. Так, Николаю было 17, его девушке 18 лет.

Также жертвами стали двое жителей Киева, которым исполнилось 23 и 24 года, 60-летний пенсионер из Днепра и 73-летняя гражданка Австралии.

Напомним, пожар в отеле произошел в ночь на 17 августа. Погибло девять постояльцев. Еще 18 человек пострадали.

Фото: uanova.net