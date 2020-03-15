«В связи с коронавирусом»: одесситы стали получать полезные смс-ки от Минздрава

Одесситы уже стали получать первые смс-сообщения от Минздрава Украины в связи с распространением коронавируса.

Так, в сообщении Минздрава даны рекомендации по возможности оставаться дома, чаще и тщательнее мыть и дезинфицировать руки. Также сообщается, куда обращаться при тревожной симптоматике.

МИД Украины в свою очередь информирует, что звонки с мобильных телефонов на номера горячих линий государственных учреждений Украины в связи с распространением коронавируса Covid-19 станут бесплатными.

«Мы договорились с тремя ключевыми мобильными операторами Украины (Водафон, Лайфсел и Киевстар) о бесплатных звонках из роуминга на номера государственных горячих линий по распространению коронавируса», — говорится в сообщении МИДа.

Украинцы за рубежом также получат информацию об обратной связи с органами государственной власти (горячие линии МИД, Минздрава, правительственного контактного центра и др.) для оперативного решения волнующих их вопросов.

Напомним, в Одессе работает горячая телефонная линия по вопросам коронавируса.

Фото: tk.media

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