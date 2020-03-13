В Одесі створили «гарячу лінію» з питань коронавірусу COVID-19

В Одесі в рамках роботи Центру невідкладної медичної допомоги створена «гаряча лінія» з питань коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Консультації фахівців можна отримати за номерами телефонів:

15-50 – безкоштовно зі стаціонарних телефонів

0-800-50-15-50 – безкоштовно з мобільних телефонів

В Одесі і Одеському регіоні наразі не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус COVID-19.

За даними Центру громадського здоров’я, в Україні на сьогодні зафіксовано три лабораторно підтверджених випадки нової коронавірусної інфекції – два в Чернівецькій області та один в Житомирській області.

Рекомендації з профілактики коронавірусу:

1. Уникайте контакту з людьми, що мають симптоми гострої респіраторної інфекції. Мінімальна дистанція – 1,5 метра. Намагайтеся уникати місць масових скупчень людей.

2. Часто і ретельно мийте руки з милом або обробляйте їх антисептиком. Миття рук з милом: не менше 20-40 секунд у теплій воді, обов’язково при видимому забрудненні рук, після повернення з вулиці, відвідування громадського транспорту, відвідування санвузла, перед приготуванням і прийомом їжі. Для дезінфекції рук використовуйте антисептики із вмістом спирту не менше 60% або 1-2% розчин хлоргексидину: необхідно налити в долоню близько 3 мл розчину і ретельно обробити руки не менше 30 секунд, приділивши особливу увагу простору під нігтями.

3. Торкатися до лиця, особливо очей, носа, рота, можна виключно чистими руками, тільки що вимитими з милом або обробленими антисептиком. Намагайтеся не торкатися до обличчя в громадських місцях або після контакту з поверхнями і об’єктами, до яких раніше могла торкатися хвора людина.

4. Термічно обробляйте продукти, не вживайте в їжу сире м’ясо, м’ясні субпродукти і яйця.

5. По можливості утримайтеся від відвідування регіонів з високим рівнем коронавірусу, якщо ви відчули нездужання після поїздки – відразу зверніться до лікаря.

Що робити в разі захворювання на респіраторну інфекцію:

1. При появі перших симптомів ГРВІ негайно зверніться за медичною допомогою, особливо після відвідування країн з високим рівнем коронавірусу.

2. Відвідувати медичний заклад особисто не рекомендується. Зателефонуйте своєму сімейному лікареві, або педіатру – якщо захворіла дитина. Або можна викликати лікаря додому за номерами телефонів міської служби невідкладної допомоги: 15-50 (зі стаціонарних телефонів) та 0-800-50-15-50 (з мобільних).

3. У разі захворювання залишайтеся вдома, не ходіть на роботу, утримайтеся від відвідування громадських місць.

4. При необхідності контакту з членами сім’ї або іншими людьми використовуйте медичну маску, особливо якщо є кашель, нежить. Маску потрібно міняти кожні 4 години або як тільки вона стала вологою. Повторно використовувати маску не можна.

5. При кашлі і чханні закривайте ніс і рот одноразовою паперовою серветкою, яку після використання потрібно викинути. Якщо це неможливо, кашляти слід у згин ліктя, а не в долоню.

В Одесі з січня 2020 року проводиться комплексна робота щодо забезпечення готовності до протидії поширенню коронавірусної інфекції.

Забезпечується готовність міських медзакладів до прийому і надання медичної допомоги пацієнтам у разі реєстрації коронавірусу. Посилено контроль над дезінфекцією громадського транспорту.

Фото: news.dtkt.ua

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