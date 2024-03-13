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В США объявили о чрезвычайном пакете помощи Украине: что в него вошло

В США объявили о чрезвычайном пакете помощи Украине: что в него вошло

В США заявили, что в ближайшее время отправят Украине новый пакет военной помощи на сумму 300 млн долларов, в который войдут боеприпасы, оружие и оборудование. 

Об этом сообщил советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме.

«Сегодня, от имени президента Байдена, я объявляю о предоставлении чрезвычайного пакета помощи по безопасности на сумму 300 миллионов долларов США в виде вооружения и оборудования для решения некоторых насущных потребностей Украины», — сказал Салливан.

Он добавил, что новый пакет позволит «украинскому оружию стрелять еще какое-то время», но этого совершенно недостаточно, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя, и Силы обороны в ближайшие недели все равно рискуют остаться без боеприпасов. Салливан призвал конгрессменов не медлить и утвердить пакет для Украины на 60 млрд долларов как можно быстрее.

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В официальном сообщении на сайте Пентагона сказано, что Украина в этот раз получит:

  • Противовоздушные ракеты «Стингер»;
  • Дополнительные боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
  • 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, в том числе фугасные и кластерные;
  • 105-миллиметровые снаряды;
  • Противотанковые гранатометы AT-4;
  • Патроны для огнестрельного оружия;
  • Взрывные заряды для устранения препятствий;
  • Запчасти и другое дополнительное оборудование.

Ранее издание Politico писало, что частью нового пакета помощи могут стать баллистические ракеты ATACMS. В опубликованном Пентагоном списке о них прямо не упоминаются, однако такие ракеты запускаются при помощи установок HIMARS, о боеприпасах для которых Минобороны США написало.

Отметим, новый — 55-й по счету пакет стал первым траншем помощи от США Украине в 2024-м году, который затянулся на фоне политического кризиса в Конгрессе. Последний раз Киев получал американскую помощь 27 декабря прошлого года.

Также во вторник также стало известно, что новый пакет помощи Украине на сумму 336 млн долларов предоставит Дания. В пакет входят артиллерийские системы CAESAR, самоходные 120-мм минометы и 155-мм боеприпасы.

Напомним, война в Украине продолжается семьсот сорок девятый день. Не имея значительных успехов на поле боя, российские террористы продолжают террор мирного населения.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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