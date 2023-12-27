В одесском спорткомплексе «Олимпиец» начнут тренировать спортсменов-олимпийцев

Напомним, 29 декабря 2021 года в Одессе после трехлетней реставрации открыли «Олимпиец». В спорткомплексе отремонтировали коммуникации, укрепили несущие стены, полностью заменили пол и покрытие арены. Стоимость работ составила 176 миллионов гривен, из них 60 миллионов — из областного бюджета.

В настоящее время «Олимпиец» работает в обычном режиме, сообщили в Одесской ОВА.

14 декабря впервые за последние годы «Олимпиец» принял чемпионат Одесской области по легкой атлетике.

Продолжаются переговоры по проведению в Олимпийке чемпионатов Украины и учебно-тренировочных сборов сборных команд Украины по олимпийским и паралимпийским видам спорта.

В 2024 году на базе «Олимпийца» планируется подготовка спортсменов Одесской области к Олимпийским и Паралимпийским играм 2024 года в Париже.

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Как сообщили в ОВА, в новом году продолжится материальная поддержка одесских спортсменов высокого класса.

«Уже сегодня спортсмены Одесской области, достигшие высоких результатов на международных соревнованиях, а также тренеры получают увеличенную денежную помощь. В то же время в 2024 году планируется увеличить поддержку развития спорта в Одесской области, которая будет распределяться между разными субъектами физической культуры и спорта по дифференцированному подходу, то есть помощь будут получать лучшие и эффективные», — отметили в облгосадминистрации.

В частности, кандидаты на участие в Олимпийских и Паралимпийских играх будут получать денежную помощь в размере 20 тысяч гривен в месяц.