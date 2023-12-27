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В одеському спорткомплексі «Олімпієць» почнуть тренувати спортсменів-олімпійців

В одеському спорткомплексі «Олімпієць» почнуть тренувати спортсменів-олімпійців

Спорткомплекс «Олімпієць», який понад рік після завершення капітального ремонту не працював через виявлені численні недоліки, відновив роботу. У новому році на арені розпочнуть підготовку спортсменів для участі в Олімпійських іграх-2024.

Нагадаємо, 29 грудня 2021 року в Одесі після трирічної реставрації відкрили «Олімпієць». У спорткомплексі відремонтували комунікації, зміцнили несучі стіни, повністю замінили підлогу та покриття арени. Вартість робіт становила 176 мільйонів гривень, із них 60 мільйонів — із обласного бюджету.

Наразі «Олімпієць» працює у звичайному режимі, повідомили в Одеській ОВА.

14 грудня вперше за останні роки “Олімпієць” прийняв чемпіонат Одеської області з легкої атлетики.

Продовжуються переговори щодо проведення в Олімпійці чемпіонатів України та навчально-тренувальних зборів збірних команд України з олімпійських та паралімпійських видів спорту.

2024 року на базі «Олімпійця» планується підготовка спортсменів Одеської області до Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року в Парижі.

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Як повідомили в ОВА, у новому році продовжиться матеріальна підтримка одеських спортсменів високого класу.

“Вже сьогодні спортсмени Одеської області, які досягли високих результатів на міжнародних змаганнях, а також тренери отримують збільшену грошову допомогу. Водночас у 2024 році планується збільшити підтримку розвитку спорту в Одеській області, яка розподілятиметься між різними суб’єктами фізичної культури та спорту з диференційованого підходу, тобто допомогу отримуватимуть найкращі та ефективні”, – зазначили в облдержадміністрації.

Зокрема, кандидати на участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх отримуватимуть грошову допомогу у розмірі 20 тисяч гривень на місяць.

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