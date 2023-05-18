В собственность государства вернули несколько зданий возле Одесского морвокзала (фото)

По иску одесских прокуроров государству вернули нежилые здания «Черноморско-Азовского производственно-эксплуатационного управления морских путей» у морского вокзала Одессы стоимостью около 60 млн грн. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Здания расположены возле Потемкинской лестницы, общая площадь которых составляет 1119 м кв.

В областной прокуратуре сообщили, что правоохранители в суде доказали незаконное изъятие из государственной собственности в пользу юридических лиц спорного объекта, на основании поддельных гражданско-правовых соглашений, которые вообще не заключались. Прокуратура обеспечила исполнение решения суда – право собственности на указанный объект зарегистрировано за государством в лице Фонда государственного имущества Украины.

Напомним, что еще 28 июля 2022 года Одесская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главной государственной исполнительницы Управления по обеспечению принудительного исполнения решений в Одесской области по факту служебной халатности.

По данным следствия, госисполнительница, несмотря на запреты на проведение исполнительных действий в отношении объекта права государственной собственности, незаконно продала на электронных торгах принадлежащий Мининфраструктуры Украины производственный дом с хозяйственными зданиями и сооружениями общей площадью 3026 м кв. Указанное здание также принадлежит госпредприятию «Черноморско-Азовское производственно-эксплуатационное управление морских путей».

Напомним, что в мае также в Хаджибейском (Малиновском) районе Апелляционный судпо представлению одесских прокуроров отказал застройщику в праве на участок городской земли по ул. Пестеля стоимостью более 24 миллионов. На этом участке до конца 2023 года планировалось завершить строительство 16-этажного жилого дома («Парковый-2»).

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Фото: Одесская областная прокуратура, GoogleMaps