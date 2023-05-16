Новости Одессы и Одесской области

В Одессе мошенники с помощью районного суда «отжали» имущества на миллионы гривен: раскрыта схема (фото)

В Одессе мошенники с помощью районного суда «отжали» имущества на миллионы гривен: раскрыта схема (фото)

В Одессе правоохранители раскрыли схему незаконной продажи недвижимого имущества мошенниками с помощью работников Суворовского суда Одессы. Об этом сообщили в Управлении СБУ в Одесской области.

В Одессе СБУ разоблачила организованную преступную группу, среди которой были должностные лица Суворовского суда Одессы. Сообщается, что подозреваемые наладили незаконную схему завладения объектами недвижимого имущества, государственной и частной собственности. Потом это имущество они продавали другим людям.

документы

Фигуранты на основании несуществующих решений суда вносили недостоверную информацию в Государственный реестр судебных решений для незаконного отчуждения объектов недвижимости.

Только государственное недвижимое имущество вывели в частную собственность более чем на 9,7 млн грн, а частного – почти на 3 млн грн. Для проведения операции они использовали коррупционные связи в государственных учреждениях.

прокуратура

В ходе 40 обысков по местам проживания и работы фигурантов правоохранители изъяли копии поддельных документов, печать одного из районных судов, ключи от нескольких присвоенных квартир и другие материалы с поличным. Также получены прямые доказательства подлога решения суда, по которому дельцами присвоено государственное имущество.

ключи

В настоящее время организатору «схемы» и четырем фигурантам доложено о подозрениях по ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Всем участникам такой «схемы» светит лишение свободы до 5 лет.

Недавно мы писали, что правоохранители вместе с судебными экспертами за крупные взятки проводили фальшивые экспертизы, чтобы скрыть воровство бюджетных денег.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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