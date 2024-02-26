У власність держави повернули велику будівлю на Французькому бульварі

В Одесі продають найстаріший будинок у місті На аукціон виставлено пам’ятник архітектури, розташований за адресою вул. Пастера,1. Будівля відома як будинок Бражинського і, за легендою, вважається найстарішою в Одесі. Але навіть якщо це не так, вже на своїй вулиці вона точно найстарша. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ