У власність держави повернули велику будівлю на Французькому бульварі

Завдяки діям Одеської обласної прокуратури, держава повернула будівлю прибудови літнього кінотеатру загальною площею понад 241 квадратний метр за адресою вул. Французький бульвар в Одесі, розташовану на території парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк санаторію імені Чкалова». Про це інформує пресслужба Одеської обласної прокуратури.
Прокуратурою було встановлено та доведено в суді, що це приміщення було незаконно передано з власності держави на підставі цивільноправових угод, без згоди власника державного майна.
Слід зазначити, що Господарський суд Одеської області визнав доводи прокуратури обґрунтованими та задовольнив позов.
Наразі судове рішення виконано, майно, оцінене в понад 2 мільйони гривень, зареєстровано на ім’я держави через Міністерство охорони здоров’я України.
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