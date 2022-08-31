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В школах Одессы и области не будет уроков русского языка

В школах Одессы и области не будет уроков русского языка

Предмет «русский язык» исключен из школьной программы в школах Одессы и Одесской области. Не будет в регионе и классов с русским языком обучения.

Об этом рассказал директор Департамента образования и науки Одесской областной администрации Александр Лончак.

При этом остается возможность изучать русский язык в качестве факультатива, по желанию учеников и родителей. При этом департамент не рекомендует этого делать даже факультативно.

С начала внедрения нового государственного стандарта Новой украинской школы мы рекомендовали вообще отойти от российских классов и российских школ. На сегодняшний день у нас в области вообще отсутствуют российские школы. Русский язык может преподаваться как предмет, может преподаваться факультативно. Однако мы рекомендовали, чтобы все школы не преподавали русский язык ни как предмет, ни факультативно,

— сообщил чиновник.

Как видим, школу последовали рекомендациям: в новом учебном году в регионе нет ни классов с русским языком, ни самого предмета.

Лончак это объяснил тем, что родители учащихся не хотят, чтобы их дети изучали язык страны-агрессора:

Русских классов по области не будет и не будет вообще преподавания русского языка как предмета. Возможно, если по заявлениям родителей будет определено, что они желают факультативно изучать русский язык, то школа может принять такое решение. Однако, по оперативной информации, родители сознательно отказываются от русского языка.

Ранее директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич сообщила, что в Одессе все школы перешли на учебные планы где русский язык отсутствует. Он может читаться исключительно как факультатив по выбору родителей.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в школах Одесской области запретили преподавать русский язык и литературу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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