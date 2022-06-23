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В школах Одесской области запретили преподавать русский язык и литературу

В школах Одесской области запретили преподавать русский язык и литературу

С начала учебного года в Одесской области из школьной программы исчезнет русский язык и литература. В самом областном центре вопрос еще рассматривают.

Об этом рассказал директор Департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак, сообщает «Суспільне. Одеса»

С 1 августа в Одесской области больше не будут преподавать русский язык и литературу. Соответствующие учебники уже изъяли, а из образовательной программы убрали всех писателей страны-агрессора. Их заменят авторами других государств.

Также русский в школах не сможет существовать даже факультативно, его запретят преподавать полностью. Такое решение приняли учебные заведения при формировании учебной программы на 2022-2023 годы.

“В области русского языка как предмета уже нет, из программы тоже убрали. В Одессе ОВА ожидает решение Труханова в августе. Нам предлагали оставить русский язык и литературу как факультатив, но мы отказали. Департамент выступает за полный его запрет во всех городских учебных заведениях», – отметил Александр Лончак.

В ведомстве подчеркнули, что в августе вопрос преподавания русского языка в школах будет решен.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одессе начали процесс переименования улиц, чьи названия связаны со страной агрессором.

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Источник: «Суспільне. Одеса»

Фото: ВВС

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Редакция ПРОФИЛЬ

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