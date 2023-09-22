В Севастополе разрушен штаб командования черноморским флотом россии

Силы оборону Украины нанесли ракетный удар по штабу командования флотом страны-агрессора на Черном море. Здание получило сильные повреждения.

Информацию о поражении штаба флота противника официально подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

22 сентября около 12:00 Силы обороны Украины нанесли успешный удар по штабу командования черноморского флота россии во временно оккупированном Севастополе. Слава Вооруженным силам Украины! —

сказано в сообщении.

На опубликованных фото с места видно, что здание сильно повреждено. Оккупационные власти, комментируя случившееся, сообщили о 10 раненых и одном погибшем (по другим источникам — пропавшем без вести).

В то же время в местных телеграм каналах сообщается, что к зданию направлялись десятки «скорых», а в местных больницах зарезервировали 40 мест для раненых. При этом называется цифра в, минимум, 10 погибших.

Также атаку прокомментировал так называемый губернатор оккупированного Крыма аксенов. Он утверждает, что гражданские лица не пострадали, еще раз подтвердив, что ВСУ бьют точно в цель.

Центр города сейчас перекрыт.

Реальное число погибших и пострадавших оккупантов, скорее всего, так и не обнародуют. О том, какие чины из командования флота оккупантов были ликвидированы, станет известно позже, когда начнутся их похороны.

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