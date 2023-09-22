У Севастополі зруйновано штаб командування чорноморським флотом росії

Сили оборони України завдали ракетного удару по штабу командування флотом країни-агресора на Чорному морі. Будівля зазнала сильних пошкоджень.

Інформацію про поразку штабу флоту противника офіційно підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

22 вересня близько 12:00 Сили оборони України завдали успішного удару по штабу командування чорноморського флоту росії у тимчасово окупованому Севастополі. Слава Збройним силам України! –

сказано у повідомленні.

На опублікованих фото з місця видно, що будинок дуже пошкоджений. Окупаційна влада, коментуючи те, що трапилося, повідомила про 10 поранених і одного загиблого (за іншими джерелами — зниклого безвісти).

Водночас у місцевих телеграм каналах повідомляється, що до будівлі прямували десятки “швидких”, а в місцевих лікарнях зарезервували 40 місць для поранених. При цьому називається цифра щонайменше 10 загиблих.

Також атаку прокоментував так званий губернатор окупованого Криму аксьонов. Він стверджує, що цивільні особи не постраждали, ще раз підтвердивши, що ЗСУ б’ють точно в ціль.

Центр міста наразі перекритий.

Реальну кількість загиблих та постраждалих окупантів, швидше за все, так і не оприлюднять. Про те, які чини з командування флоту окупантів було ліквідовано, стане відомо пізніше, коли розпочнеться їхні похорони.

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