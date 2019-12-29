Курение в постели привело к трагедии в Одесской области

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Соседи увидели сильный дым и вызвали пожарную службу.

Потушив пламя, спасатели нашли на пепелище тело 48-летнего хозяина дома.

По предварительным данным, он курил в постели, что и стало причиной происшествия.

Обстоятельства инцидента предстоит выяснить правоохранителям.

Фото: tk.media

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