Курение в постели привело к трагедии в Одесской области

В селе Роксоланы Овидиопольского района загорелся частный дом.
Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.
Соседи увидели сильный дым и вызвали пожарную службу.
Потушив пламя, спасатели нашли на пепелище тело 48-летнего хозяина дома.
По предварительным данным, он курил в постели, что и стало причиной происшествия.
Обстоятельства инцидента предстоит выяснить правоохранителям.
Фото: tk.media
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