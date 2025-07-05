сбу задержание

Ключевые моменты:

  • На месте утреннего взрыва в Одессе работает следственно-оперативная группа и взрывотехника;
  • Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)».

Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Одесской области.

Напомним, субботним утром, 5 июля, в Одессе прозвучал сильный взрыв. Позже в полиции сообщили, что на улице Варненской взорвался автомобиль Opel.

В результате пострадал мужчина, который в момент взрыва находился внутри автомобиля.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехника. СБУ и Нацполиция проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств взрыва и причастных к нему лиц. Досудебное расследование продолжается согласно ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)», – сообщили в СБУ.

О дальнейших подробностях расследования ведомство будет информировать дополнительно.

Еще новости Одессы по теме:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме