Ключевые моменты:
- На месте утреннего взрыва в Одессе работает следственно-оперативная группа и взрывотехника;
- Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)».
Об этом сообщили в пресс-службе управления СБУ в Одесской области.
Напомним, субботним утром, 5 июля, в Одессе прозвучал сильный взрыв. Позже в полиции сообщили, что на улице Варненской взорвался автомобиль Opel.
В результате пострадал мужчина, который в момент взрыва находился внутри автомобиля.
«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехника. СБУ и Нацполиция проводят комплексные мероприятия по установлению всех обстоятельств взрыва и причастных к нему лиц. Досудебное расследование продолжается согласно ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)», – сообщили в СБУ.
О дальнейших подробностях расследования ведомство будет информировать дополнительно.
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