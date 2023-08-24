В садик на три часа, или как будут учиться одесские дошкольники: подробности

Два детских сада Одессы начали работать в новом формате. Они предлагают родителям услугу кратковременного пребывания детей в дошкольном учреждении.
Об этом рассказала Елена Буйневич, директор департамента образования и науки Одесского горсовета
Еще в июне родителям Одессы сообщили, что дети дошкольного возраста будут иметь возможность социализации в детских садах города. Для этого начнут работать группы кратковременного пребывания детей в садах.
Рады сообщить, что сегодня проект стартовал. Два детских садика (в Пересыпском и Хаджибейском районах) начали предоставлять такую услугу, —
сообщила глава департамента.
По словам Буйневич, о своем желании посещать кратковременные группы сообщило около 2000 семей. Каждая из этих семей должна до сентября получить приглашение в такую группу.
Группы будут открывать в тех садах, где есть укрытия – расширяются или создаются новые.
Первая ласточка есть. Напоминаем, что группа совсем не обязательно будет в вашем садике. Ищем возможности как можно ближе к нему, —
сообщила Буйневич.
Кроме того, она отметила, что посещение этой группы не означает, что ребенок будет лишен права посещать полную группу при наличии мест.
Также добавила, что работают эти группы в двух формах. Три часа в день каждый день, но без завтраков и обедов, потому что эти часы тратятся на развитие ребенка. Еще возможен формат посещения полный день через день или неделю через неделю (с питанием).
Формат будут выбирать родители и руководитель учреждения. С учетом потребностей и возможностей.
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