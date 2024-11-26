Новости Одессы и Одесской области

В результате ракетного удара по центру Одессы пострадала еще одна школа

В результате ракетного удара по центру Одессы пострадала еще одна школа

В результате утренней атаки на центр Одессы 25 ноября пострадал лицей №62, который недавно был капитально отремотирован. В здании выбиты окна, двери, повреждены помещения.

Об этом сообщила учительница младших классов школы №62 Людмила Бойченко:

«Баллистическая ракета попала в жилой район нашего города, оставив после себя боль, разрушения и слезы. Среди разрушенных и изуродованных зданий пострадало и наше учебное заведение. Много выбитых окон, осколки стекла, поврежденные помещения…
Но мы сильны. Мы отремонтируем наш лицей, восстановим каждый уголок, чтобы снова здесь звучал детский смех, звучали уроки, бурлили идеи и мечты наших детей».

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лицей 62

Учительница рассказала, что еще вчера к ликвидации последствий разрушений присоединились родители учеников.

«Ваша поддержка — это незаменимая помощь и большая сила, которая объединяет нас в это трудное время», — отметила Людмила Бойченко.

Напомним, в результате массированной атаки дронами вечером 7 ноября в Одессе пострадала школа №125, в которой находится и детский сад. В здании выбиты более 100 окон, повреждены двери, пострадала система отопления и электросети. Школа известна как самая старая в городе, хотя недавно ее полностью осовременили.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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