Унаслідок ракетного удару по центру Одеси постраждала ще одна школа

Про це повідомила вчителька молодших класів школи №62 Людмила Бойченко:

«Балістична ракета влучила в житловий район нашого міста, залишивши по собі біль, руйнування та сльози. Серед зруйнованих і понівечених будівель постраждав і наш навчальний заклад. Багато вибитих вікон, осколки скла, пошкоджені приміщення…

Але ми сильні. Ми відремонтуємо наш ліцей, відновимо кожен куточок, щоб знову тут лунав дитячий сміх, лунали уроки, вирували ідеї та мрії наших дітей».

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Вчителька розповіла, що ще вчора до ліквідації наслідків руйнувань долучилися батьки учнів.

«Ваша підтримка – це незамінна допомога і велика сила, яка об’єднує нас у цей скрутний час», – зазначила Людмила Бойченко.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки дронами ввечері 7 листопада в Одесі постраждала школа №125, у якій розташований і дитячий садок. У будівлі вибито понад 100 вікон, пошкоджено двері, постраждала система опалення та електромережі. Школа відома як найстаріша в місті, хоча нещодавно її повністю осучаснили.