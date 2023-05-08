В результате ракетного удара по Одессе есть погибшие и раненные (фото)

В результате ракетной атаки россии в ночь с 7 на 8 мая 2023 года погиб охранник склада под Одессой, считавшийся пропавшим без вести.

Его тело нашли под завалами, заявила пресс-секретарь ОК «Юг» Наталья Гуменюк.

Кроме того, трое работников состава получили ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте. Госпитализация им не понадобилась.

В пресс-службе регионального главка ГСЧС отметили, что пожар тушили более 90 спасателей.

«На этот раз россияне воевали с продовольственным предприятием. Пожарные в течение ночи ликвидировали адский пожар на площади 10 тысяч кв. м», — говорят в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

Как мы писали ранее, поздним вечером 7 мая 2023 оккупанты атаковали Одессу и область крылатыми ракетами, запущенными с территории россии.

Тревогу объявили в 22:58 и менее чем через час, в 23:39, уже дали отбой. Но это время не прошло спокойно. И в самом областном центре, и в области, жители слышали череду взрывов от срабатывания систем противовоздушной обороны.

Позже стало известно, что по Одесской области оккупанты запустили восемь ракет из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Ракеты попали в состав продовольственной компании и по рекреационной зоне на побережье.

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Фото: ГСЧС в Одесской области