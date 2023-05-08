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Приднестровье попросило у россии увеличения военного контингента

Приднестровье попросило у россии увеличения военного контингента

«Власти» непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) обратились к россии с просьбой увеличить военный контингент в регионе «с учетом роста рисков безопасности». Об этом сообщил Корреспондент.net.

Представитель Приднестровья в россии Леонид Манаков напомнил,  что изначально российский контингент составлял шесть мотострелковых батальонов, но в 1995 году Москва приняла решение снизить его численность до двух батальонов, то есть до 450 человек.

При этом штатная численность «миротворцев» составляет 3100 человек, заявил Манаков. По его мнению, военный контингент может быть увеличен за счет россиян, проживающих в ПМР.

Похоже, что россияне с одной стороны хотят политически дестабилизировать Молдову, а с другой – попытаться заставить власть Приднестровья вступить в войну.

Что касается военного аспекта, то, по оценкам экспертов, армия «ПМР» это примерно 10-11 тысяч человек и российский контингент, который, как упоминалось выше, составляет около 3 тысяч. Главная задержка в начале введения «республики» в войну – не только нежелание руководства ПМР участвовать в войне, но и нежелание жителей ПМР воевать.

Удастся ли россии втянуть Тирасполь в войну — пока сказать трудно.

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Фото: Локальна история

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Редакция ПРОФИЛЬ

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