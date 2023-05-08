Новости Одессы и Одесской области

Вечером 7 мая россия обстреляла Одессу ракетами: в области пожар

Вечером 7 мая россия обстреляла Одессу ракетами: в области пожар

Поздним вечером 7 мая 2023 оккупанты атаковали Одессу и область крылатыми ракетами, запущенными с территории россии. 

Тревогу объявили в 22:58 и менее чем через час, в 23:39, уже дали отбой. Но это время не прошло спокойно. И в самом областном центре, и в области, жители слышали череду взрывов от срабатывания систем противовоздушной обороны.  

Как сообщают очевидцы, в Одесской области после ракетного удара возник сильный пожар. Связан ли он с атакой оккупантов, пока не известно. Ситуацию должна прояснить официальная информация, которая по состоянию на 23:55 еще не появилась.

Напомним, что последний раз россия атаковала Одессу ночью 4 мая. Тогда враг для этого использовал иранские дроны-камикадзе “Шахед” и поразил общежития одного из одесских учебных заведений.

 

Фото иллюстративное

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Редакция ПРОФИЛЬ

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