По Одесской области россия нанесла ракетный удар (фоторепортаж, видео)

По Одесской области российская федерация нанесла ракетный удар с самолетов стратегической авиации. Об этом сообщили в Одесской ОВА.

Ракеты типа Х-22 направил по составу одного из продовольственных предприятий и по рекреационной зоне на черноморском побережье.

Спасательные службы работают над ликвидацией пожаров. Данных о пострадавших не поступало. Информация уточняется.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук уточнил, что по Одесщине оккупанты запустили восемь ракет из дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Ракеты попали в состав продовольственной компании и по рекреационной зоне на побережье.

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Фото: Телеграм-канал «Реальная война», видео Сергей Братчук