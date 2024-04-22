Новости Одессы и Одесской области

Одессу атаковали с воздуха: слышна стрельба и  громкие взрывы

Одессу атаковали с воздуха: слышна стрельба и  громкие взрывы

Ночью 23 апреля 2024 года Одесса была атакована российскими агрессорами с воздуха. Рашисты в очередной раз запустили дроны-камикадзе. ПВО встретило из зенитным огнем.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в городе в 1:33 ночи и уже через пять минут на окраинах Одессы послышались первые выстрелы. Мобильные огневые группы встретили противника огнем из зенитных пулеметов. 

Также в ним присоединилась зенитная артиллерия — любимцы одесситов, устновки Гепард.

По данным мониторинговых телеграм-каналов, беспилотники заходили на город с севера — города Южного, и через поселок Котовского пробовали лететь в сторону центра Одессы. 

После интенсивной стрельбы было слышно несколько взрывов (сбития или прилеты), затем стало тихо. Атака первой волны длилась менее получаса. Будет ли повторение, пока неизвестно. Как нет еще информации о попаданиях, возможных пострадавших и разрушениях.  

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Редакция ПРОФИЛЬ
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