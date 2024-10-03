Многие одесситы 3 октября проведут день без света: перечень адресов

В четверг, 3 октября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- 2а, 3а, 7а, 9а Пересыпская, 9-50,
- В. Бувалкина (Генерала Бочарова), 18-28,
- Караимская (Зоринская), 20-30,
- Грушевского, 6-39,
- Поселковая, 19-35,
- пер. Поселковый, 3-11,
- пр. Зеленый, 2-31,
- Балтская дор, 28,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
- пер. Савранский (Большевицкий), 3-10,
- Карышковского, 2-60,
- пер. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтский, 1-47,
- С.Палия, 74-78,
- Жевахова гора, 3-81,
- Рыночная, 7,
- Локомотивная, 1-27,
- Ж.Кюри, 26,
- пер. Испанский, 1-17,
- Отечественная, 3-34,
- пер. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Черноморский,
- Испанская, 10-36,
- Парковая, 66-81,
- Саймона Литмана (Пестеля), 1-57,
- Самодеятельная, 2-34,
- Марсельская, 31,
- Почтовая, 39-86,
- Промышленная, 1-125,
- Радиальная, 1-4,
- Химическая, 1-12,
- Деревообрабатывающая, 1-86,
- пер. 1й, 2й, 3й Деревообрабатывающий, 1-27,
- Мицкевича, 9,
- Рельефная, 1-27,
- 39-я,40-я линия на ж/м,
- Победы, 47-87,
- Соляная, 4-85,
- Центральная, 2-36.
Южный РЭС
Работы до 15.00:
- Ак.Королева, 69-75.
Работы до 19.00:
- Аркадиевский, 1-24,
- переулок Коллективный, 1-16,
- Кольцевая, 1-12,
- переулок Морской, 1-43,
- Аркадиевская аллея, 1-26,
- переулок 2й Амурский, 1-7,
- пер. Университетский, 2-7,
- Сечевых стрельцов (Леваневского), 2/22,
- Валерия Самофалова (Каманина), 3-22,
- пер. Янтарный, 6-8,
- пер. Мореходный, 6-15,
- Балтиморская (Посмитного), 9-17,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Фонтанская дор, 106/к.37,40,
- Дубовая Роща, 2-57,
- Рыбальская, 20,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Абрикосовая, 4-105,
- пер. Абрикосовый, 1-43,
- Дачная, 4/2,
- Равенства, 84-195,
- пер. 1й Равенства, 86, 90, 92, 197.
Центральный РЭС
Работы до 17.00:
- Радужная, 10-57,
- Малишевского (Гастелло), 1-55,
- Овидиопольская дор, 2-6,
- Вороного, 1-12,
- Михайловская, 1-66,
- пл. Михайловская, 3-9,
- Дальницкая, 10-53,
- Фабричная, 1-4,
- В.Стуса, 2-20,
- парк Гамова, 7/1,
- Новикова, 2-41,
- Головковская, 24-58,
- С. Рихтера, 8-150,
- Мельницкая, 3-51,
- Богуна, 6-21,
- сквер Гамова, 1-7,
- Балковская, 106-193,
- Владислава Домбровского (Желябова), 7-11,
- Максима Чайки (Строганова), 7-37,
- Ударников, 7-35,
- Косяченко, 2-54,
- Старицкого, 2-27,
- Степная, 1-76,
- Литовская, 15-57,
- Ивановский переезд, 10-11,
- пер. 2й Степной, 1-10,
- Эвлии Челеби (Онежская), 36-54,
- Урицкого, 9-18,
- Цветочная, 1-21,
- переулок Цветочный, 10,
- Дмитрия Иванова (Бабеля), 15,
- Т.Тесс, 3-60,
- Ольги Благовидовой (Кострова), 1-37,
- Платанова, 1-126,
- Радостная, 114, 116,
- Клименко, 25, 33в,
- пер. 1й,2й Сиреневый, 1-19,
- пер. Сиреневый, 2/2,
- пер. Ковровый, 5-9,
- проезд Сиреневый, 1-6,
- Тинистая, 9/12,
- пер. Гранатный, 2-8,
- Гранатная, 1-25,
- Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-152,
- Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
- пер. Пигрова (пер. Спартаковский), 25,
- Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
- Ференца Листа (Елина),
- Кордонная, 3-92,
- пер. Кордонный, 1-35,
- переулок Малиновский, 7,
- Апрельская, 1-33,
- Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
- Сельская, 7-44,
- Туристская, 1-19,
- Ближние Мельницы (Кондренко), 1- 99,
- переулок Короткий, 2-4,
- Текстильщиков, 1-14,
- переулок Мостовой, 1-4,
- Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63,
- переулок Парашютный, 1, 1б,
- переулок Туристский, 2-12.