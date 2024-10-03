Новости Одессы и Одесской области

Многие одесситы 3 октября проведут день без света: перечень адресов

Многие одесситы 3 октября проведут день без света: перечень адресов

В четверг, 3 октября 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы. В связи с чем, часть улиц Одессы останется без света до вечера.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • 2а, 3а, 7а, 9а Пересыпская, 9-50,
  • В. Бувалкина (Генерала Бочарова), 18-28,
  • Караимская (Зоринская), 20-30,
  • Грушевского, 6-39,
  • Поселковая, 19-35,
  • пер. Поселковый, 3-11,
  • пр. Зеленый, 2-31,
  • Балтская дор, 28,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10,
  • Карышковского, 2-60,
  • пер. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтский, 1-47,
  • С.Палия, 74-78,
  • Жевахова гора, 3-81,
  • Рыночная, 7,
  • Локомотивная, 1-27,
  • Ж.Кюри, 26,
  • пер. Испанский, 1-17,
  • Отечественная, 3-34,
  • пер. 1й, 2й, 3й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10й, 13й Черноморский,
  • Испанская, 10-36,
  • Парковая, 66-81,
  • Саймона Литмана (Пестеля), 1-57,
  • Самодеятельная, 2-34,
  • Марсельская, 31,
  • Почтовая, 39-86,
  • Промышленная, 1-125,
  • Радиальная, 1-4,
  • Химическая, 1-12,
  • Деревообрабатывающая, 1-86,
  • пер. 1й, 2й, 3й Деревообрабатывающий, 1-27,
  • Мицкевича, 9,
  • Рельефная, 1-27,
  • 39-я,40-я линия на ж/м,
  • Победы, 47-87,
  • Соляная, 4-85,
  • Центральная, 2-36.

Южный РЭС

Работы до 15.00:

  • Ак.Королева, 69-75.

Работы до 19.00:

  • Аркадиевский, 1-24,
  • переулок Коллективный, 1-16,
  • Кольцевая, 1-12,
  • переулок Морской, 1-43,
  • Аркадиевская аллея, 1-26,
  • переулок 2й Амурский, 1-7,
  • пер. Университетский, 2-7,
  • Сечевых стрельцов (Леваневского), 2/22,
  • Валерия Самофалова (Каманина), 3-22,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • пер. Мореходный, 6-15,
  • Балтиморская (Посмитного), 9-17,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Фонтанская дор, 106/к.37,40,
  • Дубовая Роща, 2-57,
  • Рыбальская, 20,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Абрикосовая, 4-105,
  • пер. Абрикосовый, 1-43,
  • Дачная, 4/2,
  • Равенства, 84-195,
  • пер. 1й Равенства, 86, 90, 92, 197.

Центральный РЭС

Работы до 17.00:

  • Радужная, 10-57,
  • Малишевского (Гастелло), 1-55,
  • Овидиопольская дор, 2-6,
  • Вороного, 1-12,
  • Михайловская, 1-66,
  • пл. Михайловская, 3-9,
  • Дальницкая, 10-53,
  • Фабричная, 1-4,
  • В.Стуса, 2-20,
  • парк Гамова, 7/1,
  • Новикова, 2-41,
  • Головковская, 24-58,
  • С. Рихтера, 8-150,
  • Мельницкая, 3-51,
  • Богуна, 6-21,
  • сквер Гамова, 1-7,
  • Балковская, 106-193,
  • Владислава Домбровского (Желябова), 7-11,
  • Максима Чайки (Строганова), 7-37,
  • Ударников, 7-35,
  • Косяченко, 2-54,
  • Старицкого, 2-27,
  • Степная, 1-76,
  • Литовская, 15-57,
  • Ивановский переезд, 10-11,
  • пер. 2й Степной, 1-10,
  • Эвлии Челеби (Онежская), 36-54,
  • Урицкого, 9-18,
  • Цветочная, 1-21,
  • переулок Цветочный, 10,
  • Дмитрия Иванова (Бабеля), 15,
  • Т.Тесс, 3-60,
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 1-37,
  • Платанова, 1-126,
  • Радостная, 114, 116,
  • Клименко, 25, 33в,
  • пер. 1й,2й Сиреневый, 1-19,
  • пер. Сиреневый, 2/2,
  • пер. Ковровый, 5-9,
  • проезд Сиреневый, 1-6,
  • Тинистая, 9/12,
  • пер. Гранатный, 2-8,
  • Гранатная, 1-25,
  • Ивана Фунтового (Бабаджаняна), 30-152,
  • Йозефа Прибика (Минская), 7-49,
  • пер. Пигрова (пер. Спартаковский), 25,
  • Анны Михайленко (Спартаковская), 6-63,
  • Ференца Листа (Елина),
  • Кордонная, 3-92,
  • пер. Кордонный, 1-35,
  • переулок Малиновский, 7,
  • Апрельская, 1-33,
  • Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27,
  • Сельская, 7-44,
  • Туристская, 1-19,
  • Ближние Мельницы (Кондренко), 1- 99,
  • переулок Короткий, 2-4,
  • Текстильщиков, 1-14,
  • переулок Мостовой, 1-4,
  • Композитора Вербицкого (А. Вронского), 1-63,
  • переулок Парашютный, 1, 1б,
  • переулок Туристский, 2-12.

 

 

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