В селе возле Рени всех жителей называют полковниками

В селе Долинское, которое находится в каких-то семи километрах от Рени, проживают преимущественно молдаване и румыны. Горожане называют их «долинскими полковниками». Мы решили выяснить – почему?

Николай Памбук, директор Долинского центра культуры:

— Когда-то недалеко была воинская часть, и много наших ребят там служили. Хотя многие из них были прапорщиками и сержантами, мы всех называли полковниками. Думаю, оттуда и пошло.

Екатерина Сайтарлы, ученица долинской школы:

— Мне кажется, так называют жителей нашего села потому, что долинцы везде и всегда стараются быть первыми! Они активные, принимают участие во всех делах громады и во что бы то ни стало стараются никому ни в чем не уступать.

Вероника Сали, директор долинского детского сада:

— По характеру жители Долинского очень целеустремленные. Они сами выбирают свой путь, ни от кого ничего не ждут и добиваются всего в жизни самостоятельно.

Марианна Черня, директор долинской школы:

— Полковник должен быть впереди всех и вести за собой в правильном направлении: наши люди к этому всегда стремятся.

Игорь Плехов, голова Ренийской громады:

— Когда в 1993 году я поступил на службу в Ренийский райотдел милиции, то из 150 человек личного состава 80 были жителями Долинского. А еще многие из этого села служат в Ренийском подразделении МЧС. Думаю, поэтому горожане стали называть жителей Долинского полковниками.

Иван Строя, руководитель народного ансамбля «Мугурел»:

— Полковник — это высокий ранг: если даже гражданского человека так называют, то это о чем-то говорит!

Екатерина Дротенко, жительница села Долинское:

— Признаться, я даже не знала, что горожане за глаза называют жителей нашего села «полковниками». Но стоит ли этому удивляться, ведь среди уроженцев Долинского — великие люди!

Я расскажу о подвиге нашего земляка, летчика Степана Чобану, который получил звание Героя Украины посмертно. Всю жизнь он служил военным летчиком, и в 2010 году вышел на пенсию. Однако в 2015 году, в связи с российской агрессией, решил вернуться в строй.

23 февраля 2022 года Степан Иванович заступил на очередное боевое дежурство, а 24 февраля, в первый день войны, он вывел самолет из-под российского ракетного удара. За первые дни большой войны он выполнил более 10 боевых вылетов. 28 февраля на самолете Су-27 Степан Иванович первым поднялся в воздух и вступил в воздушный бой над Кропивницким, отвлекая на себя вражескую авиацию. Благодаря его действиям смогли подняться в воздух и перебазироваться на резервный аэродром остальные самолеты части. Наш летчик был атакован ракетами и погиб смертью храбрых. Ему было 59 лет.

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